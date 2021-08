Tëscht 1910 an 1970 kruten dausende vun Urawunner hir Kanner vun der australescher Regierung ewechgeholl.

Dës goufen an Heemer oder bei Fleegefamilljen ënnerbruecht, fir "ëmerzunn" ze ginn. Ganz no de Virstellunge vun den "chrëschtleche Wäissen". Tëscht 10-30% vun der indigener Bevëlkerung soll Schätzungen no dovu betraff gewiescht sinn. Vill vun de concernéierte Leit leiden haut nach ënnert de Virfäll vu virun e puer Joerzéngten. Als Konsequenz koum et heefeg zu Drogen- an Alkoholmëssbrauch.

Mat enger Zomm vun 378,6 Milliounen australeschen Dollar, wat ëmgerechent 236 Milliounen Euro sinn, wëll déi australesch Regierung d'Famillje vun de sougenannten "Stolen Generations" elo finanziell entschiedegen. Fir de Minister fir indigen Ugeleeënheeten, de Ken Wyatt, wier dëse Programm e Schratt an déi richteg Richtung, fir Wonnen ze heelen a fir Versönung ze suergen. Aktiviste fir Rechter vun indigenen Australier huet d'Initiativ begréisst, awer gläichzäiteg betount, dass se längst iwwerfälleg wier.

Vu Mäerz 2022 u kënnen Aborigines eng Demande erareechen, fir eng eemoleg Entschiedegung an Héicht vu 75.000 australeschen Dollar (47.000 Euro) ze kréien.

D'Urawunner liewen zanter zéngdausende Jore virun der Arrivée vu brittesche Kolonialhäre virun 250 Joer op dem australesche Kontinent. Hautdesdaags maache si ronn 3 Prozent vun der Bevëlkerung aus.