D'Sich no engem 4 Joer ale Jong huet d'Police zu Stralsund op Trapp gehalen. Eng feelend Beschreiwung vum Papp huet d'Sich ëmsou méi schwiereg gestalt.

En Donneschdeg de Moie gouf eng gréisser Sichaktioun zu Stralsund lancéiert. Gesicht gouf no engem Jong am Alter vu 4 Joer an engem Transporter. De Mann hatt ee géint 4.55 Auer ugetraff, komplett duercherneen, ouni Schong. Den 39 Joer ale Mann aus Brandenburg huet säi Gefier, an deem säi Kand souz, net méi erëmfonnt. Well hien an engem Zoustand war, an deem een hien net befroe konnt, war et och net méiglech, eng Beschreiwung vum Kand ze kréien.

Doropshi gouf eng gréisser Sichaktioun gestart. Och d'Bevëlkerung gouf gebieden, op d'Sich nom Bouf an nom Transporter ze goen.

E puer Stonne méi spéit, kuerz virun 9 Auer moies, huet een dee Klengen dru fonnt. Wéi et vun de Beamten heescht, géing et him gutt goen.