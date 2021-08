Wei et aus diverse Medien heescht, wier den 18 Joer ale Jong vum Michael Ballack an der Nuecht op en Donneschdeg gestuerwen.

Deemno hätt de Jong vun der däitscher Futtball-Legend géint 2 Auer nuets en Accident mam Quad gehat an der Géigend vun Troia, südlech vu Lissabon. D'Famill Ballack besëtzt do an där Géigend en Haus.