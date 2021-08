De Koblenzer Parquet huet 3 Wochen no den uergen Iwwerschwemmungen Ermëttlunge géint de Landrot vum Landkrees Ahrweiler an d'Weeër geleet.

Et geet drëms ze klären, ob d'Awunner fréi genuch gewarnt goufen. De Landrot kritt "Homicide involontaire" reprochéiert, well hien net mat Zäit reagéiert hätt, deelen d'Landeskriminalamt an d'Autoritéite vu Rheinland-Pfalz mat. Wéi et heescht, wieren owes Awunner, déi nach net vun der Flutwell concernéiert waren, net informéiert ginn.

Nom Héichwaasser a Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen a Bayern goufe mëttlerweil méi wéi 180 Doudesaffer registréiert. Eleng am Landkrees Ahrweiler sinn 141 Mënschen ëm d'Liewe komm, 115 Doudesaffer goufe bis ewell identifizéiert. 17 Persoune gëllen nach als vermësst.

Ermëttlunge géint e weidere Member vun der Krisecellule goufen och lancéiert.