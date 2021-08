Zu Goslar a Fuldabrück sinn 2 Fraen negativ am Verkéier opgefall, déi sech staark alkoholiséiert hannert d'Steier gesat haten.

An Niedersachsen ass eng 49 Joer al Automobilistin am Réckgang géint eng Fassad gerannt. Si hat e puer Mol versicht, hiren Auto anzeparken. Awer ouni Succès. Si huet d'Kontroll iwwert hiert Gefier verluer an ass du géint eng Hausfassad gefuer. De Materialschued um Auto an um Haus gëtt op 1.500 Euro geschat. Wéi et heescht, hätt si zimmlech beduselt gewierkt. Beim Alkoholtest goufe 4,61 Promill gemooss.

Eng 54 Joer al Fra ass an Hessen am Zickzack iwwer eng Strooss gefuer, dunn an de Géigeverkéier geroden an duerch e Gruef gerannt. En opmierksamen Zeien hat dëst gesinn, huet un der rouder Luucht d'Dier opgemaach an hir de Schlëssel ofgeholl. Och si hat den erlaabten Héchstwäert un Alkohol am Blutt däitlech iwwerschratt. Si souz mat 4,4 Promill hannert dem Steier.

Béid Automobilistinne kruten de Permis ofgeholl a musse sech elo wéinst Gefor am Stroosseverkéier veräntwerten.