Haiser a Firme brennen, Recolte si vernicht, Mënschen evakuéiert an déi massiv Bränn a Griichenland an an der Tierkei si kaum ënner Kontroll ze bréngen.

Besonnesch kritesch war d'Situatioun e Freideg nërdlech vun Athen, do si vill Haiser de Flamen zum Affer gefall. Ee Mann ass duerch e Stroummast gestuerwen, deen ëmgefall ass, sou de griichesche Gesondheetsministère. Eng sëllege Persounen koume mat Verbrennungen an Dampvergëftungen an d'Spidol.

De Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis preparéiert d'Mënschen op schwiereg Zäiten: Hëtzt an Dréchent hätten dat ganzt Land an "e Polverfaass" verwandelt. Den Zivilschutzminister Nikos Hardalias huet ausgesot, dass 57 vun am Ganze 99 Bränn weider aktiv sinn. Virun Athen kämpfen honnerte Pompjeeën deemno weider, zesumme mat de Kolleegen aus Frankräich, Schweden, Rumänien, Zypern an der Schwäiz géint déi katastrophal Groussbränn.

Am Ganze goufen 5 Uertschafte komplett evakuéiert. En Deel vun der Autobunn, déi den Norde vu Griichenland mam Süde verbënnt, gouf virsiichtshallwer gespaart. Ronn 2.000 Mënschen aus dem Flüchtlingslager Ritsona goufen a Sécherheet bruecht.

Och an der Tierkei kämpfen d'Pompjeeë schonn den 10. Dag géint d'Bränn a 5 Provënzen. Betraff waren op en Neits Touristeregioune wéi Antalya a Mugla. Den tierkeschen Ntv huet vu weideren Evakuatioune geschwat. D'Autoritéiten hunn zanter Enn Juli 208 Bränn gezielt, vun deenen der e Freideg nach 12 aktiv wieren. Op d'mannst 8 Mënschen sinn ëm d'Liewe komm.

Mat Temperaturen ëm 40 bis 45 Grad erliewen d'Griichen an d'Tierken de Moment nieft, de ville Bränn, eng enorm Canicule.