Zanter dem Réckzuch vun den Nato-Truppen récken d'Taliban am Land ëmmer weider vir.

An Afghanistan hunn d'Taliban fir d'éischte Kéier zanter 2016 d'Haaptstad vun enger Provënz eruewert. Den Informatioune vun der Vize-Gouverneurin vun der Provënz Nimrus, Roh Gul Chairsad, no hunn d'Islamisten déi am Südweste vun Afghanistan geleeë Stad Sarandsch eruewert.

"D'Taliban hunn d'Kontroll iwwert de Gouverneurssëtz wéi och d'Haaptzentrale vun der Police an der Prisongsverwaltung iwwerholl", sou d'Chairsad der Noriichtenagence AFP géintiwwer. Een afghanesche Journalist huet gemellt, Prisonéier wären aus dem Prisong gelaf.

E Policespriecher sot, datt ee keng Verstäerkung aus Kabul kritt hätt. Dofir hätt en d'Stad net hale kënnen. Sarandsch gouf wuel kampflos opginn.

An de soziale Medie kurséiere Videoen a Biller op deenen ee gesäit wéi d'Kämpfer duerch Sarandsch marschéieren. Dës Stad läit un der Grenz zum Iran a gëllt als strategesch wichteg.

Nodeems déi international Truppe vun de jeeweilege Regierungen ofgezu goufen, huet sech d'Situatioun am Afghanistan dramatesch verschlechtert.