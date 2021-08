Och an der Nuecht op e Samschdeg huet sech d'Situatioun an de Bëschbränn-Gebidder ronderëm d'Mëttelmier net entspaant.

Duerch déi weiderhin héich Temperaturen an de staarke Wand konnten d'Bëschbränn an der Mëttelmierregioun nach ëmmer net ënner Kontroll bruecht ginn.

A Griichenland kämpfen d'Pompjeeën a fräiwëlleg Persounen och e Samschdeg géint d'Flamen. D'Bëschbränn wäre vun enger Intensitéit, déi ee bis ewell nach ni gesinn hätt, sou de stellvertriedende Katastropheschutzminister Nikos Hardalias.

Am Ganzen haten déi griichesch Autoritéiten e Freideg mat 154 Bëschbränn am ganze Land ze kämpfen. Eng besonnesch Erausfuerderung fir d'Pompjeeë sinn d'Bränn am Norde vun Athen. Staarke Wand suergt hei dofir, datt d'Flamen ëmmer nees ugefacht ginn. D'Flame sinn haushéich an zéie sech iwwer eng Längt vun e puer Kilometer.

Besonnesch geféierlech ass d'Situatioun och op der Insel Euböa an um Peloponnes. Euboä, déi zweetgréisst griichesch Insel, op där vill Bësch ze fannen ass, erstéckt ënnert enger eenzeger Wollek aus Damp vun enger Partie Bränn. Ëmmer nees mussen Dierfer evakuéiert ginn. Weider 2.000 Persounen hunn e Freideg den Owend missen a Sécherheet bruecht ginn. Well de Wee iwwer Land vun den héije Flame blockéiert war, hunn d'Awunner vun enger Fär missen ofgeholl ginn.

Op d'mannst 18 Persoune blesséiert

Zwou Persoune si bis ewell un de Suitte vun de Bränn gestuerwen. Op d'mannst 18 Persoune si mat Blessuren an d'Spidol komm. Déi meescht hate Problemer mat den Otemweeër, sou de Gesondheetsminister Wassilis Kikilias. An der griichescher Haaptstad huet d'Loftqualitéit Wäerter erreecht, déi fir d'Leit als ganz geféierlech gëllen. D'Awunner sollen dofir hir Wunnengen net méi verloossen.

Honnerten Haiser goufen iwwerdeems bis ewell beschiedegt, grouss Fläche vun Akerland a Bësch goufen zerstéiert.

Zéngdausende Mënschen an der Tierkei evakuéiert

Och an der Tierkei kämpfen d'Autoritéite weider géint d'Flamen - antëscht deen 10. Dag noeneen. De President Recep Tayyip Erdogan huet d'Bränn als déi schlëmmst an der Geschicht vum Land bezeechent.

13 Bränn a sechs Provënze waren den offiziellen Informatioune no e Samschdeg de Moien nach net ënner Kontroll. Besonnesch betraff sinn d'Vakanzeregiounen Antalya, Marmaris a Bordrum, do kréien d'Pompjeeën zanter Deeg d'Bränn net an de Grëff. Aus de Küsteregioune goufe bis ewell schonn Zéngdausende Mënschen evakuéiert, dorënner och Touristen.

An der Tierkei wiisst d'Kritik un der Regierung, datt een ze lues an net genuch op d'Bedroung reagéiert hätt. Ënnert anerem de Manktem u Läschfligeren an -helikoptere suergt fir Kritik. D'Land ass doduercher op Hëllef aus anere Länner ugewisen. Donieft sollen der Oppositioun no am éischten Hallefjoer nëmmen zwee Prozent vun de fir d'Bekämpfung vu Bëschbränn virgesinnene Suen an Héicht vun ëmgerechent 20 Milliounen Euro tatsächlech agesat gi sinn.

Mat Temperaturen ëm 40 bis 45 Grad erliewen d'Griichen an d'Tierken de Moment nieft, de ville Bränn, eng enorm Canicule.