Gréng Luucht gouf e Freideg an enger Sëtzung vum Staatsrot ginn, un där de President Miguel Díaz-Canel per Videokonferenz deelgeholl huet.

Déi kubanesch Regierung huet e Gesetz gestëmmt, dat d'Grënnung vu klengen a mëttleren Entreprisen zouléisst. Wéi et an engem Schreiwes vun der Nationalversammlung heescht, soll den Dekret Mikro-, Kleng- a Mëttelentreprisen et erméiglechen, een Deel vun der Wirtschaft ze ginn an domadder och zur produktiver Transformatioun vum Land bäizedroen.

Bis ewell sinn am kommunistesch regéierte Kuba staatlech Entreprisen d'Norm. D'Ännerung vum Gesetz kënnt ronn ee Mount, nodeem tausende Kubaner op d'Strooss gaange waren, fir géint d'Regierung ze protestéieren. Déi ongewéinlech Demonstratioune goufen deels mat Gewalt ënnerdréckt.

An de leschte Méint hat d'Staatsspëtzt hire Reforme beschleunegt, fir d'Moderniséierung vun der Wirtschaft virunzedreiwen an déi schlëmmst Wirtschaftskris anzedämmen, déi de Karibikstaat zanter 30 Joer erlieft. Am Februar hat d'Regierung decidéiert, fir e groussen Deel vun der staatlech kontrolléierter Wirtschaft fir de Privatsecteur opzemaachen - mat Ausname vu Beräicher wéi der Gesondheets, de Medien an der Bildung. Ronn 2.000 Beräicher gouf fir Selbststänneger zougänglech gemaach.

Schätzungsweis 600.000 Kubaner schaffen an der Privatwirtschaft, dat sinn 13 Prozent vun de Salariéen. Si hunn allerdéngs rechtlech Strukture gefuerdert, déi hir Entreprisen ausdrécklech zouloossen. "Fir déi kubanesch Wirtschaft ass dat e grousse Schrëtt, dee mëttel- a laangfristeg Auswierkungen op d'Ëmstrukturéierung vun der nationaler Wirtschaft wäert hunn", sou den Oniel Diaz, een op d'Entwécklung vun der kubanescher Wirtschaft spezialiséierte Beroder. D'Gesetz wär ee Wendepunkt, op dee vill Kubaner zanter Jore gewaart hätten.