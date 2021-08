A Frankräich sinn e Samschdeg op en Neits Zéngdausende Mënsche géint d'Verschäerfung vun de Corona-Reegelen op d'Strooss gaangen.

Dem Inneministère no huet eng Rekordzuel vu ronn 237.000 Mënschen e Samschdeg un de Protester géint d'Verschäerfung vun de Corona-Mesuren uechter Frankräich deelgeholl. Zu Paräis sollen et der eng 17.000 gewiescht sinn. Der Radioschaîne France Info no hunn an der Regioun Provence-Alpes-Côte d’Azur bis zu 37.000 Persounen un de Protester deelgeholl. Zu Nice sollen et tëscht 10.000 an 20.000 Mënsche gewiescht sinn. Zu Lyon huet d'Police Tréinegas agesat, fir Aktivisten auserneen ze dreiwen, dat war op Tëleesbiller ze gesinn.

D'Protester, déi zanter Wochen amgaange sinn, hu Wierkung gewisen: D'Regierung huet eng liicht Lockerung vun de Mesuren, déi vun e Méindeg u gëllen, ugekënnegt. Wéi de Gesondheetsminister Olivier Véran an engem Interview mat der Zeitung "Le Parisien" matgedeelt huet, sollen negativ Tester elo 72 Stonne gülteg sinn - an net wéi bis ewell virgesinn 48 Stonnen. Donieft sollen nieft Antigen- a Schnelltester och Auto-Tester ënnert medezinescher Opsiicht unerkannt ginn.

Déi franséisch Regierung hat Enn Juli gréng Luucht fir e Gesetz ginn, dat eng Corona-Impflicht fir d'Gesondheets- an d'Fleegepersonal wéi och fir d'Pompjeeën an aner Rettungsekippe virgesäit. Decidéiert gouf och eng Erweiderung vum sougenannte Gesondheetspass: Vun e Méindeg u musse Persounen ënnert anerem beim Betriede vu Restauranten, Caféen, verschiddenen Akafszenteren, Expoen a Kiermessen wéi och deels am ëffentlechen Transport eng Impfung, eng "Genesung" oder een negativen Test virweisen.