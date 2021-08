E Samschdeg eréischt haten d'Taliban mat Sarandsch fir d'éischte Kéier zanter 2016 eng Provënzhaaptstad ënner hir Kontroll bruecht.

Am Zentrum vun der Provënzhaaptstad Kundus am Norde vun Afghanistan koum et e Sonndeg de Moien zu heftegen Ausernanersetzungen tëscht den afghanesche Milizen an der radikalislamistescher Taliban. "Kundus ass gefall. D'Taliban hunn all wichteg Gebaier an der Stad ënner hir Kontroll bruecht", esou een AFP-Korrespondent zu Kundus e Sonndeg, deen domadder d'Erklärung vun den Islamiste bestätegt huet.

D'Stad gouf zanter Woche vun den Taliban belagert, bis ewell waren déi arméiert Konflikter awer ëmmer um Rand vun der Stad gemellt ginn. Elo hu si dann d'Kontroll vu Kundus iwwerholl.

E Samschdeg war et et den Taliban fir d'éischte Kéier zanter 2016 gelongen, fir eng Haaptstad vun enger Provënz ze erueweren. Si haten d'Stad Sarandsch ënner hir Kontroll bruecht. Méi spéit am Dag koum och nach Scheberghan dobäi.

Nodeems déi international Truppe vun de jeeweilege Regierungen ofgezu goufen, huet sech d'Situatioun am Afghanistan dramatesch verschlechtert an d'Taliban iwwerhuelen ëmmer méi d'Kontroll.