Ëmmer nees kënnt et zu neie Bränn an der Mëttelmierregioun, wat d'Situatioun weider verschäerft. Hëllef aus dem Ausland ass um Wee an d'Kriseregioun.

Am Süde vun Europa ass keen Enn vun de Bëschbränn a Siicht. Op der zweetgréisster griichescher Insel Euböa ass d'Situatioun no de Wierder vum Buergermeeschter vun der klenger Hafestad Istiaia, Giannis Kotzias, katastrophal: "Mir sinn eleng. Eist Enn ass no", sou de Kotzias der griichescher Chaîne Skai géintiwwer.

Knapp 500 Pompjeeën a vill Bierger sinn op der Plaz am Asaz. D'Awunner versichen, fir mat Traktere Schneisen ze schloen, fir een iwwergräife vun de Flamen op hir Haiser ze verhënneren. A wäiten Deeler ass de Stroum ausgefall an ëmmer méi Dierfer ginn evakuéiert, wärend sech d'Feier ëmmer weider duerch d'Bëscher frësst.

Donieft sti grouss Deeler vun der Hallefinsel Peloponnes a Flamen. 70 Prozent vun der Géigend wären zerstéiert, sou d'Vizebuergermeeschtesch vum Duerf Ost Mani, Eleni Drakoulakou. "Et ass eng biblesch Katastroph."

Nach ëmmer sinn a Griichenland 64 Bränn aktiv. Dës Woch waren am Ganzen 154 Bränn ausgebrach, dat haten d'Autoritéiten Enn der Woch matgedeelt. Nëmmen am Norde vum Land schéngt sech d'Situatioun liicht ze entspanen. D'Autoritéite sinn awer an héchster Alarmbereetschaft.

Hëllef aus dem Ausland

Lues a lues erreecht Hëllef aus dem Ausland Griichenland. E Samschdeg waren zwee Helikopteren aus Ägypten ukomm. Hëllef gouf och aus Däitschland, Polen, der Slowakei, Tschechien, Groussbritannien, Katar a Kuwait zougesot.

100.000 Hektar Land an der Tierkei verbrannt

Och an der Tierkei si weiderhi sechs Bränn ausser Kontroll. Hei hu sech dofir dausende Fräiwëlleger aus aneren Deeler vum Land op de Wee an d'Krisegebitt gemaach.

An der Bierger vun der tierkescher Gemeng Köycegiz brennt et zanter Deeg. Dräi Dierfer hu missen evakuéiert ginn. Landeswäit solle mëttlerweil 100.000 Hektar Land zerstéiert gi sinn. Mat Hëllef aus dem Ausland si mëttlerweil 20 Fligeren an iwwer 50 Helikoptere géint d'Feier am Asaz.

Zwee Doudeger an Italien

Och an Italien sinn d'Pompjeeën am Dauerasaz. D'Autoritéiten hunn zanter e Freideg den Owend am ganze Land ronn 800 Asätz wéinst Bëschbränn gemellt. Sizilien huet fir 6 Méint den Nout- a Krisefall deklaréiert. Iwwer 100 Asätz haten d'Rettungsekippen a Kalabrien, an Apulien an un der Adria.

A weidere Länner ginn et aktuell Bëschbränn. A Russland brenne mëttlerweil iwwer dräi Milliounen Hektar Bësch. Am Zesummenhang mam grousse Bëschbrand a Kalifornien "Dixie Fire" ginn e puer Persoune vermësst. D'Feier huet schonn iwwer 1800 Quadratkilometer Land zerstéiert. Ronn 5.000 Pompjeeë sinn am Asaz, fir d'Flamen anzedämmen.