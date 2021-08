Italien, Griichenland an d'Tierkei kämpfe weider géint eng ganz Partie onkontrolléiert Bëschbränn. Op ville Plazen ass d'Situatioun dramatesch.

A ville Mëttelmier-Regioune sinn den Ament weiderhin Dosende vu Bëschbränn amgaangen, déi deels guer net méi ënner Kontroll sinn.

Un der italieenescher Adria-Küst goufen elo e puer Honnert Awunner an Touristen an der Regioun Molise, eng 100 Kilometer südlech vu Pescara, evakuéiert, well d’Flame sech mëttlerweil do bis a Wunngebidder virgefriess hunn. Änlech Zenarien gëtt et op den Insele Sardinien a Sizilien.

A Griichenland ass d‘Situatioun mëttlerweil därmoosse kritesch, dass d’Pompjeeë sech just nach op déi wierklech grouss Bränn konzentréiere kënnen. Där ginn et der 4, an zwar 3 op der Hallefinsel Peloponnes an een op der Insel Euböa. Do geet de Rettungsekippe reegelméisseg d’Waasser aus, well een es net séier genuch erbäi kritt.

Am Norde vun Euböa hu sech an der Nuecht op e Méindeg apokalyptesch Zeenen ofgespillt. Den Norddeel ass mëttlerweil duerch déi vill Bränn bal komplett vum Rescht vun der Insel ofgeschnidden, dat weise Satellittebiller. Rettungsekippen, Fräiwëlleger an Awunner konnten d'Flamen net ënner Kontroll bréngen a goufe vun hinnen ëmmer méi a Richtung Küst gedriwwen. Booter stounge bereet, fir d'Leit ze evakuéieren - Dausende Persounen hunn d'Insel scho misse verloossen.

10 Länner hu Griichenland mëttlerweil Hëllef zougesot, ënnert anerem mat Läschfligeren oder awer och mat Pompjeeën, déi op der Plaz sollen hëllefen. Eng 200 däitsch Pompjeeën a Leit vum Techneschen Hëllefswierk aus Nordrhein-Westfale sinn beispillsweis mat Läschgefierer um Wee dohin.

Och an der Tierkei ass d’Situatioun iwwerdeems alles wéi net ënner Kontroll. Hei brennt et op iwwer 200 verschiddene Plazen. 5 Bëschbränn sollen aktuell nach ausser Kontroll sinn. D'Ausmooss vun de Schied gëtt iwwerdeems ëmmer méi grouss. Landeswäit sinn dem Doganay Tolunay vun der Istanbul-Universitéit no schätzungsweis iwwer 150.000 Hektar Land verbrannt, dorënner Bëscher, Akerland, Wisen an Dierfer - eng Fläch méi wéi duebel esou grouss wéi de Bodensee an Däitschland.

Staarke Wand an Temperature vun iwwer 40 Grad suergen dann och weiderhin net fir eng natierlech Hëllefe fir d’Rettungsleit.