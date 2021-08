Wéi d'Autoritéite matgedeelt hunn, huet dat risegt Feier bis e Sonndeg de Moien (Lokalzäit) 187.562 Hektar Land vernicht.

D'"Dixie Fire" an Nordkalifornien huet sech zum zweetgréisste Bëschbrand an der Geschicht vum US-Bundesstaat ausgebreet. Wéi d'Autoritéite matgedeelt hunn, goufe bis e Sonndeg de Moien (Lokalzäit) 187.562 Hektar Land zerstéiert - eng Fläch, déi méi grouss ass wéi Los Angeles. Domadder huet d'"Dixie Fire" d'"Mendocino Complex Fire" vun 2018 als zweetgréisste Brand an der Geschicht vu Kalifornien ofgeléist.

Zanter Mëtt Juni gëtt et de Bëschbrand. Eréischt gutt ee Fënneftel vum Feier konnt bis ewell ënner Kontroll bruecht ginn, sou d'Pompjeeën op der Plaz.

Dausende Leit si bis ewell scho virun de Flame geflücht. Iwwer 400 Gebaier goufen zerstéiert. Déi historesch Goldgriewerstad Greenville ass komplett ofgebrannt.

Ronn 5.000 Pompjeeë sinn am Asaz, fir d'Flamen anzedämmen. Manner Wand an eng méi héich Loftfiichtegkeet hunn hinnen de Weekend eng kleng Paus erméiglecht, ma Mëtt der Woch ginn nees Temperature vun 38 Grad Celsius erwaart. D'Pompjeeë ginn dovunner aus, d'Feier eréischt an 2 Woche läschen ze kënnen.