E Sonndeg koum et an der Grenzregioun vu Mali am Burkina Faso zu enger Partie Ugrëff. Ënner den Affer sinn Zaldoten an Zivilisten.

Am Nordoste vu Mali waren Dschihadisten op Motorrieder ënnerwee an hunn 3 Dierfer iwwerfall. Dobäi hunn d'Ugräifer iwwer 40 Awunner ëmbruecht. Op der Grenz tëscht dem Mali an dem Burkina Faso hunn e Grupp Dschihadisten déi burkinesch Arméi iwwerrascht. Eng Dose burkinesch Zaldoten hunn hei hiert d'Liewe gelooss. Aus der Burkinescher Arméi heescht et, den Iwwerfall wier eng Reaktioun op den Doud vun 2 Dschihadisten-Cheffen, déi ee Samschdeg vun der Arméi erschoss goufen. Zënter 2012 kënnt et am Mali an an der Grenzregioun ëmmer rëm zu Iwwerfäll an Ugrëff. De Konflikt huet ugefaange mat engem islamisteschen Opstand am Norde vum westafrikanesche Land.