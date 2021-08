Den Inneminister Gérald Darmanin huet op Twitter erkläert, dass de Geeschtlechen am Département Vendée Affer vun engem dramatesche Mord gi wier.

E Mann hat sech e Méindeg am Virmëtteg der Police gestallt an hätt sech zu der Dot bekannt, heescht et aus Justizkreesser. Deemno war dee Mann am Laf vun Ermëttlungen zum Brand vun der Kathedral vu Nantes am Juli 2020 ënner riichterlech Opsiicht gestallt ginn.

D'Kierch war schwéier beschiedegt ginn. En deemools 39 Joer ale Mann, deen op fräiwëlleger Basis fir d'Gemeng schafft, hat gestanen, d'Feier geluecht ze hunn. Dee selwechte Mann wier am Mortagne-sur-Sèvre, ronn 60 Kilometer vun Nantes ewech, bei d'Police gaangen an huet do ausgesot, hien hätt e Geeschtlechen ëmbruecht.