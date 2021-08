An enger italienescher Postagence no bei Mailand huet e Bréif, deen un de Poopst adresséiert war, fir vill Opreegung gesuergt.

De Bréif war opgefall, well an der Enveloppe dräi Patroune vun enger Schosswaff louchen. Och Pabeieren iwwert d'Finanzgeschäfter vum Vatikan sollen am Bréif gewiergt sinn, dat mellt déi italienesch Zeitung "Corriere della Sera".

De Bréif gouf kloer als Menace géint de Poopst opgeholl an d'Affär gëtt elo op um Parquet vu Mailand ënnersicht.