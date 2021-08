Nodeems d'Taliban e Sonndeg déi strategesch wichteg Provënzhaaptstad Kundus eruewert hunn, ass elo och d'Provënzhaaptstad Aibak ënner hirer Kontroll.

Déi radikalislamesch Taliban hunn d'Provënzhaaptstad vun der nordafghanescher Provënz Samangang de Méindeg eruewert.

No Gespréicher mat der Regierung huet ee sech drop gëeenegt, dass Taliban ouni Gewalt an Aibak antrieden. Dofir huet de Gouverneur vu Samangan och all Truppen aus der Stad zeréckgeruff.

Wéi d'Noriichtenagence AFP mellt, géifen d'Taliban elo a Richtung Masar-i-Scharif zéien. Et ass déi gréisste Stad am Norden vun Afghanistan a wirtschaftlech immens wichteg fir d'Land. Wärend de leschte Joren war och déi däitsch Arméi hei stationéiert.

Wann Taliban och nach d'Stad Masar-i-Scharif an hir Fanger kréien, géif d'Regierung vun Afghanistan definitiv d'Kontroll iwwert den Norde vum Land verléieren.