An den nächsten Deeg ginn an Italien Temperature vu bis zu 48 Grad Celsius erwaart. De Gesondheetsministère huet déi héchst Warnstuf deklaréiert.

Et sinn alles anescht wéi gutt Nouvelle fir d'Mëttelmierregiounen, wou et den Ament scho schro Bëschbränn ginn. Bis zu 48 Grad waarm soll et déi nächst Deeg ginn, gekoppelt mat jee no Regioun och zolittem Wand.

Besonnesch betraff sinn an den nächsten Deeg d'Gebidder ronderëm Roum, Bari a Palermo. Bis de Weekend soll d'Hëtztwell dann dat ganzt Land erfaassen.

Fir véier Stied gouf schonn déi héchst Wieder-Warnstuf ausgeruff, betraff si Roum, Latina an och déi zwou süditalienesch Uertschafte Bari a Campobasso. E Mëttwoch an en Donneschdeg soll d'Hëtztwell ënnert anerem Neapel, Florenz, Mailand a Bozen erreechen. Am Ganze wäert dann d'Warnstuf rout an insgesamt 27 italienesche Stied gëllen.

Fir d'Mënschen an de betraffene Gebidder recommandéiert de Gesondheetsministère, tëscht 11 an 18 Auer Sonn an Hëtzt ze meiden, genee wéi kierperlech ustrengend Aktivitéiten. De ganzen Dag sollen d'Leit donieft vill drénken, liicht Kleeder undoen a sech mat Sonnecrème an enger Bedeckung vum Kapp schützen.

D'Staatstëlee RAI schwätzt vun enger extremer Wiederlag, déi och an Italien ongewéinlech wär. Ausgeléist ass d'Hëtztwell duerch dat subtropescht Héich Luzifer, dat waarm Loftmassen aus Afrika an Italien bréngt.

Italien kämpft den Ament och géint eng sëllege Bränn am Land. Verschiddener konnte méi oder wéineger ënner Kontroll bruecht ginn, och wann et weiderhin op iwwer 70 Plaze géif brennen, sou d'Autoritéiten.