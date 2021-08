De brittesche Prënz Andrew ass wéinst sexuellem Mëssbrauch am Epstein-Skandal an den USA verklot ginn.

De Prënz Andrew steet nees am Zentrum vun enger Plainte wéinst sexuellem Mëssbrauch an den USA. Eng Fra huet Klo agereecht, well si als 17 Joer jonkt Meedche vun him vergewaltegt soll gi sinn.

D’Reprochë sinn net nei. Déi concernéiert Fra hat viru Joren schonn esou Aussoe gemaach, mä den Andrew hat sämtlech Reprochen ofgestridden a gesot, déi Fra net ze kennen.

An der Plainte heescht et, d’Affer wier vum mëttlerweil verstuerwenen Investmentbanker, a gudde Frënd vum Prënz Andrew, Jeffrey Epstein, quasi gezwonge ginn, mat him ze schlofen.

De Multimillionär Epstein solle jorelaang mannerjäreg Meedercher a jonk Fraen sexuell mëssbraucht an zur Prostitutioun ugestëft hunn. De gutt vernetzten Investmentbanker gouf am Juli 2019 festgeholl an am August dout a senger Zell zu Manhattan fonnt.