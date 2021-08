Nodeeler fir net-geimpft Persounen? Enn vu Gratis-Schnelltester? Wéi geet d'Land an de Corona-Hierscht? Dat Froen, déi en Dënschdeg solle beäntwert ginn.

Nach just bis Oktober sollen et an Däitschland gratis Covid-Schnelltester ginn, dono wier Schluss. Dat geet op d’mannst aus engem Aarbechtspabeier ervir, iwwert deen en Dënschdeg op enger Konferenz tëscht der däitscher Regierung an den eenzele Bundeslänner soll berode ginn. D’Bundeskanzlerin Merkel an déi 16 Ministerpresidente wäerten an der Mëttegstonn beieneekommen.

Wéinst der grousser Offer un Impfunge wier en dauerhaft Iwwerhuele vun den Testkäschten net néideg, heescht et. Gratis sollen d’Tester just nach bleiwe fir Leit, déi net kënne geimpft ginn oder fir Persoune wou et keng Vaccinatiouns-Recommandatioun gëtt – beispillsweis schwanger Fraen oder Kanner.

Verschidden däitsch Medie mellen dann och, dass nach am Laf vum Mount, eng 3G-Reegel fir vill Beräicher vum ëffentleche Liewe soll agefouert ginn. Also, dass ee muss geimpft, geheelt oder negativ getest sinn, wann ee beispillsweis wëll an e Restaurant, an de Fitness, an en Alters- a Fleegeheim, e Spidol oder och an eng Mass eran.

Informatioune vun der Noriichtenagence Reuters no soll d'Thema Homeoffice-Flicht fir Betriber och nees um Menü stoen. Deemno soll den Aarbechtsministère, dee vun der SPD geleet gëtt, virgeschloen hunn, datt vun enger Corona-Inzidenz vun iwwer 50 Neiinfektioune pro 100.000 Awunner bannent siwen Deeg Homeoffice nees muss verflichtend ugebuede ginn.

Weider gesäit et duerno aus, wéi wann d'Inzidenz an Zukunft net méi just eleng soll als Krittär fir méiglech Mesurë gëllen. Dobäi komme solle Parametere wéi den Impftaux, d'Auslaaschtung vun de Klinicken an d'Zuel vun de Patienten op den Intensivstatiounen. Wéi a ville Beräicher gëllt allerdéngs och hei: An Detailfroen dierften d'Länner zu ënnerschiddlechen Aschätzunge kommen.