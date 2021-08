Zanter dem Réckzuch vun den internationalen Truppen erueweren d'Taliban groussflächeg Gebidder am Afghanistan.

D'Nato bewäert déi gewaltsam Ausbreedung vun de militär-islamisteschen Taliban an Afghanistan als besuergneserreegend. Dat héicht Mooss u Gewalt vun den Taliban bei hirer Offensiv, dorënner Attacken op Zivilisten a Berichter iwwer Mënscherechtsverletzungen, géif ee mat "grousser Suerg" gesinn, sou d'Nato.

D'Taliban misste verstoen, datt déi international Gemeinschaft si ni unerkenne wäert, wa se de politesche Prozess verweigeren an d'Land mat Gewalt eruewere wëllen. "Si musse mat hiren Attacken ophalen an u Friddensgespréicher deelhuelen." De Konflikt géif sech net militäresch léise loossen, heescht et weider. E Friddensprozess ënnert afghanescher Féierung misst eng Wafferou an eng politesch Léisung virundreiwen. D'Nato rifft alleguer déi regional Acteuren dozou op, konstruktiv dozou bäizedroen, well jidderee vun engem sécheren a stabillen Afghanistan profitéiere géif.

Zanter dem Réckzuch vun den internationalen Truppen Ufank Mee hunn d'Taliban sech a ville Gebidder massiv ausgebreet an erueweren eng Provënzhaaptstad no där anerer. Dat Wäisst Haus an de Pentagon betounen ëmmer nees, datt den Asaz vun den US-Truppen am Land wéi geplangt an dräi Wochen op en Enn wäert goen. D'Taliban hate vun 1996 bis d'US-Interventioun 2001 grouss Deeler vun Afghanistan ënnert hirer Kontroll.

D'USA sichen och no enger politescher Léisung an dofir soll sech den US-Expert fir Afghanistan, Zalmay Khalilzad, nach dës Woch mat den Taliban treffen.