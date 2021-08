A Griichenland hat d'Situatioun mat de Bëschbränn sech nëmme kuerzzäiteg entspaant. De Kampf geet awer weider. Et entstinn nämlech permanent nei Feier.

Déi griichesch Insel Euböa ass weiderhi besonnesch staark betraff vun de Bëschbränn. Nodeems de Wand nogelooss huet, konnten d'Pompjeeën d'Feier op d'mannst e bëssen andämmen. E Méindeg am Laf vum Nomëtteg huet et dunn awer an der Géigend vun Avgaria rëm ugefaange mat brennen. D'Duerf Avgaria an zwou weider Uertschafte goufen evakuéiert.

Problematesch ass d'Situatioun fir d'Pompjeeën op der Plaz, well d'Stroum- a Waasserversuergung ausgefall ass, muss d'Läschwaasser mat Pompjeesween bruecht ginn.

De griichesche Ministerpresident Kyriakos Mitsotakis huet sech um Méindeg den Owend un d'Awunner geriicht an huet Betraffene séier an onbürokratesch finanziell Hëllef zougesprach. D'Regierung a Griichenland wëll en Hëllefsbudget vu 500 Milliounen Euro ariichten. De griichesche Ministerpresident schwätzt vun enger Naturkatastroph vun enormer Gréisst, et géif een dës awer mat aller Kraaft bekämpfen.

De Ministerpresident entschëllegt sech fir Pannen, déi bei Läschaarbechte vum Feier opgetruede sinn. An Zukunft soll d'Protektioun vun de Bierger éischter präventiv wéi reaktiv oflafen.

Virwërf koumen an de leschten Deeg besonnesch vun der Insel Euböa, hei hätt d'Regierung dacks ze spéit Hëllef geschéckt.

A Griichenland sinn an de leschten Deeg ganzer 590 Bränn ausgebrach. Méi wéi 20 Staate schécken Hëllef, dorënner Läschfligeren, Helikopteren a Personal.