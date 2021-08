E Geriicht huet a China d'Doudesstrof fir e verurteelte kanadeschen Drogeschmuggler bestätegt.

Et bleift beim Doudesurteel géint de Robert Schellenberg. E chinesescht Geriicht huet den Appell vum 30 Joer ale Kanadier ofgeleent. De Mann war am November 2018 wéinst Drogeschmuggel verurteelt ginn. Am Ufank war d'Urteel nach 15 Joer Prisong.

E puer Deeg duerno war am kanadesche Vancouver d'Finanzcheffin vun der Technologie-Entreprise Huawei festgeholl an ënner Hausarrest gestallt ginn. Kuerz drop huet e chinesescht Geriicht d'Strof géint de Schellenberg op eng Doudesstrof erhéicht. D'Urteel gouf elo bestätegt.

Zwee weider kanadesch Staatsbierger sëtzen aktuell a China aus onklore Grënn am Prisong, wuel aus Revanche fir den Hausarrest vun der Huawei-Managerin a Kanada.