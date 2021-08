An der marokkanescher Stad Sidi Bennour, an der Géigend vu Casablanca, sinn de Méindeg den Owend honnerte Leit fir méi Gerechtegkeet op d'Strooss gaangen.

De 25 Joer ale Yassine Lekhmidi huet sech Enn Juli selwer a Brand gesat, well Beamte säi Won agezunn hunn. De jonke Marokkaner huet als Chauffer geschafft, hat dofir awer keng Lizenz. Sengem Brudder huet hien erzielt, d'Beamte wieren och gewalttäteg géint hie ginn.

De leschte Samschdeg ass de Yassine Lekhmidi u senge schroe Verbrennungen an enger Klinik a Casablanca verscheet. D'Famill vum Affer fuerdert, dass säin Dout ënnersicht gëtt. Vun der Regierung koum bis ewell keng Reaktioun.

Honnerten Demonstrante fuerdere Gerechtegkeet nom Dout vum Yassine Lekhmidi.

Et ass net déi éischte Kéier, dass et a Marokko zu esou "Selbstverbrennungen" kënnt. Am Joer 2010 hat e jonken tunesesche Stroosseverkeefer sech selwer verbrannt, fir géint d'Aarmut ze protestéieren.