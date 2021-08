De Rapport vum Weltklimarot huet verdäitlecht, wéi de Klimawandel d'Äerd verännert huet an an den nächste Joren nach verännere wäert.

Hei geet och dacks rieds vun de sougenannte Kipppunkten. Sinn déi erreecht, gëtt et keen zeréck méi.

D'Temperature klammen, d'Äis schmëlzt, de Mieresspigel klëmmt, extrem Wiederphenomener heefe sech. Et gëtt e puer Kipppunkten, wann déi antrieden, kann ee se net méi réckgängeg maachen: D'Polen, déi schmëlzen, wouduerch méi Séisswaasser an d'Mier erakënnt an de Mieresspigel klëmmt. De Permafrost, deen entdeet a Methan fräisetzt. D'Ofholze vu Bëscher...

D'Klimasystemer si ganz komplex an alles hänkt zesummen, esou den Niklas Boers. De Fuerscher vum Potsdamer Institut fir Klimafuerschung huet an enger Etüd nogewisen, datt d'atlantesch Mieresstréimungen amgaange sinn ofzeschwächen. Op hei e Kipp-Punkt erreecht gëtt, kéint een nach net genee ofschätzen. Géif et antrieden, géif sech Europa trotz Äerderwiermung ofkillen. An de skandinavesche Länner bis 8 Grad Celsius. D'Emissioune missten elo séier reduzéiert ginn. E Message, deen d'Wëssenschaft zanter Jore rappelléiert, ma de Spillraum gëtt ëmmer méi kleng.