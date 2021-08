Deemno géif d’Unioun just nach op 23% vun de Stëmme kommen. Déi Gréng kéinte vill bäigewannen op 20% an och d’SPD géif liicht wannen op 19%.

De 26. September, also an annerhallwem Mount, sinn an Däitschland d’Bundestagswalen. An déi riskéieren, e mëttelt Desaster ze gi fir d’Unioun aus CDU-CSU. Op d’mannst wann et dem Trendbarometer vun RTL an NTV nogeet, deen e Mëttwoch de Moie publizéiert gouf, also engem representative Sondage.

Deemno géif d’Unioun just nach op 23% vun de Stëmme kommen – bal 10% manner wéi nach 2017. Déi Gréng kéinte vill bäigewannen op 20% an och d’SPD géif liicht wannen op 19%.

D’Zuel vun den Net-Decidéierten oder de Leit, déi net wäerte wiele goen, ass awer mat 26% och geklommen.

Bei der Fro wien d’Leit sech als nächste Regierungschef géife wënschen, verléiert den Armin Laschet vun der CDU weider däitlech op just nach 12%, d’Annalena Baerbock kéim op 16% an den Olaf Scholz vun der SPD géif sech ëmmerhin all 4. Wieler als nächste Kanzler wënschen.