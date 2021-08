Ee vun de Juniorpartner vun der PIS-Partei huet en Dënschdeg den Owend annoncéiert, sech zeréckzezéien.

Hannergrond ass d’Decisioun vum Premier Morawiecki fir den Entwécklungsminister Gowin ze entloossen. Deen hat sech géint eng Ofännerung vum polnesche Mediegesetz ausgeschwat.

Am Reformplang ass virgesinn, dass polnesch Rundfunk-Lizenzen just nach dann un Auslänner vergi solle ginn, wa se hir zentral am europäesche Wirtschaftsraum hunn. De Gowin gesäit doduerch d’Relatioune mat den USA a Gefor.