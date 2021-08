An enger Partie Länner gëtt et den Ament nach ëmmer ganz uerg Bëschbränn.

Ronderëm d'Mëttelmier sinn d'Bränn net nëmme ganz hefteg, et sinn der och ganz vill. Wéi ass d'Lag an de verschiddene Gebidder? Een Iwwerbléck.

Griichenland

A Griichenland bleift d’Situatioun ronderëm d’Bëschbränn weiderhi ganz prekär. An der Regioun Arkadien op der Hallefinsel Peloponnes hunn an der Nuecht op e Mëttwoch weider 12 Uertschafte mussen evakuéiert ginn, well d’Flame sech bis bei déi éischt Haiser duerchgefriess hunn.

Selwechten Zenario op der Insel Euböa, wou Bränn, déi am fréien Dënschdegowend manner staark waren, an der Nuecht op e Mëttwoch nees u Kraaft gewonnen hunn a weider ausser Kontroll sinn. Op Grond vun der Däischtert kënnen nuets keng Läschfligeren an Helikopteren an den Asaz kommen.

D'Situatioun kéint sech an den nächsten Deeg allerdéngs entspanen. Op der enger Säit ass esou vill verbrannt, datt d'Feier op Plaze vun eleng ausgeet, well d'Flame keng Nahrung méi fannen. Op der anerer Säit sinn déi meescht Bränn am Land mëttlerweil ënner Kontroll an d'Pompjeeë kënne sech op Euböa konzentréieren. Hëllef kéint e Mëttwoch och vun der Natur kommen, well regionale Reen virausgesot ass.

Gutt Nouvelle ginn et a puncto de grousse Bränn nërdlech vun Athen, déi an de leschten Deeg eng Gefor fir d'Haaptstad waren. Dës sinn antëscht gréisstendeels ënner Kontroll. E Méindeg waren d'Pompjeeën haaptsächlech domadder beschäftegt, fir kleng Bränn, déi ëmmer nees entstane sinn, ze läschen.

Dem geologeschen Institut vun der Universitéit Athen no ass Euböa mat ronn 51.000 Hektar verbranntem Bësch am stäerkste vun der Katastroph betraff. Op der Hallefinsel Peloponnes sinn an der Regioun ëm dat antikt Olympia 10.000 Hektar verbrannt. A ganz Griichenland rechnen d'Fuerscher mat 90.000 Hektar, déi zerstéiert goufen.

Italien

An Italien kritt de Katastropheschutz weider vill Demanden aus den italienesche Regiounen fir Loftënnerstëtzung an der Lutte kéint d'Bëschbränn. Hei brennt et ënnert anerem am süditalienesche Kalabrien, an Apulien, op der Insel Sizilien an am Latium, wou och d'Haaptstad Roum läit. E Kommandant vun der Carabinieri huet der Noriichtenagence Ansa gesot, datt et aktuell 70 Bränn an Italien ginn.

Fir déi nächst Deeg ginn an Italien Temperature vu bis zu 48 Grad erwaart. Dofir gëllt bei den Autoritéiten déi héchst Alarmstuf. Vun hinnen ass et och den Appell, datt d'Leit gutt sollen oppassen, well vill Bränn sinn an de leschten Woche respektiv Deeg duerch onvirsiichtegt Verhalen ausgeléist ginn.

Tierkei

D'Situatioun an der Tierkei huet sech antëscht e bëssen entspaant. Déi meescht Bränn sinn offiziellen Informatiounen no ënner Kontroll. Zanter Juli waren am Land iwwer 200 Bränn ausgebrach, dorënner 16 grouss Bëschbränn. Iwwert d'Hallschent vun den 81 Provënze ware betraff. Grouss Zerstéierunge gouf et an de Provënzen Antalya a Mugla. Schätzungen no sinn am Land ronn 150.000 Hektar Land zerstéiert ginn - eng Fläch knapp dräi Mol esou grouss wéi de Bodensee an Däitschland.

Nach keng Entwarnung gëtt et fir de Bezierk Köycegiz. Staarke Wand huet d'Flamen hei ëmmer nees ugefacht.

Algerien

Schlëmm Nouvelle kommen iwwerdeems och aus Nordafrika. An Algerien hunn d’Bëschbränn mëttlerweil schonn op d’mannst 42 Leit d’Liewe kascht. Ënnert den Affer wiere 25 Zaldoten, déi bei de Läschaarbechte gehollef hunn, ma vum Feier agekesselt goufen, huet de Premier Abdel-Rahman en Dënschdeg den Owend confirméiert.