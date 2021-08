Déi radikalislamesch Taliban hu mat Faisabad am Norde vun Afghanistan eng weider Provënzhaaptstad eruewert.

"En Dënschdeg sinn d'Sécherheetsautoritéiten, déi zanter e puer Deeg géint d'Taliban gekämpft hunn, staark ënner Drock geroden", dat huet den Deputéierte Sabihullah Attik der Noriichtenagence AFP e Mëttwoch matgedeelt. Elo wär d'Stad an der Provënz Badachschan an den Hänn vun der Miliz.

Zanter dem Réckzuch vun den internationalen Truppen am Mee hunn d'Taliban wäit Deeler vum Land eruewert. Faisabad ass schonn déi néngt eruewert Provënzhaaptstad bannent enger Woch. Domadder kontrolléieren d'Taliban méi wéi ee Véierel vun de Provënzhaaptstied am Land.

Och ronderëm Masar-i-Scharif gouf an de leschten Deeg hefteg gekämpft. D'Taliban réckelen ëmmer méi no un de Bord vun der Stad erun. De President Aschraf Ghani ass e Mëttwoch an déi belagert Stad am Norde vum Land geflunn. Hie wéilt sech e Bild vun der "allgemenger Sécherheetslag an der nërdlecher Zon" maachen, dat huet de Presidentepalais matgedeelt.

Masar-i-Scharif ass d'Haaptstad vun der Provënz Balch an déi gréisst Stad am Norde vun Afghanistan.