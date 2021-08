Hie kritt Genozid, Krichsverbriechen a Verbrieche géint d'Mënschlechkeet am Darfur-Konflikt virgehäit.

De fréiere President Omar al-Baschir a weider Verdächteger goufen dowéinst un den Internationale Geriichtshaff zu Den Haag ausgeliwwert. Hie war wärend 3 Joerzéngten un der Muecht a gouf am Abrëll 2019 no méintlaange Protester gestierzt. Am August 2019 hat eng Iwwergangsregierung d'Aufgaben iwwerholl.

Den al-Baschir gouf am Dezember 2019 wéinst Korruptioun verurteelt a koum am Juli 2020 zu Khartum wéinst dem Coup d'état am Joer 1989 viru Geriicht, duerch deen hien un d'Muecht koum.

Den Haftbefeel vum Internationale Strofgeriichtshaff (IStGH) geet virun allem op Verbriechen zeréck, déi zanter 2003 am Kader vum Darfur-Konflikt begaange goufen. UN-Informatiounen no wieren 300.000 Leit ëmbruecht ginn an 2,5 Millioune Mënsche goufe verdriwwen. Op Uerder aus Khartum sollen d'Milize systematesch Mënscherechtsverbrieche begaangen hunn, dorënner Vergewaltegungen, Morden oder Brandstëftung.