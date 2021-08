La France met en place une filière pollueur-payeur pour lutter contre la pollution des mégots 🚬



Ce sont désormais les producteurs de tabac - et non plus les collectivités - qui financeront les opérations de ramassage et de nettoyage.



