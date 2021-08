De chinesesche Kulturministere huet eng Verbuetslëscht ugekënnegt, op déi all Lidder drop kommen, déi déi national Sécherheet an Eenheet gefäerden.

Et ass eng beléifte Fräizäitbeschäftegung a China. Am Oktober kéint dat neit Verbuet allerdéngs fir schlecht Stëmmung bei den Hobby-Sänger suergen.

De Kulturministère huet nämlech en Dënschdeg annoncéiert, dass et soll eng Lëscht mat Lidder ginn, déi an Zukunft wäerte verbuede ginn. Dës sollen nämlech déi national Sécherheet an Eenheet menacéieren, zu ethnesch motivéiertem Haass opruffen oder Sekten, Glécksspiller a Kriminalitéit fërderen. Wéi e Lidd déi national Sécherheet kéint a Gefor bréngen, dorobber ass de Ministère net agaangen. Genausou wéineg wéi op d'Lidder, déi sollen op déi Verbuetslëscht kommen.

Vun Oktober u sollen déi nei Reegelungen a Kraaft trieden. Jiddereen, dee Karaoke ubitt, muss deemno seng Liddersammlung kontrolléierten. Eng Mesure, déi bei villen Awunner net gutt ukomm ass. Am Internet gëtt dës nei Verbuetslëscht schaarf kritiséiert. "Soll ech da lo 10 Mol dat selwecht positiivt Lidd sangen, fir mech selwer enger Gehierwäsch ze ënnerzéien a positiv ze bleiwen?", schreift hei een Notzer.

Reegelméisseg loossen déi chinesesch Autoritéite Lidder vun de Streaming-Plattforme läschen, well se als "politesch inkorrekt" agestuuft ginn.