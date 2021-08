Dobäi gouf de Schuet vum Pipeline-Bedreiwer ënnerschat. Den Uelegteppech um Mier soll honnertdausend mol méi grouss si, wéi geduecht.

De Samschdeg koum et beim Ëmpompele vu Pëtrol an e griicheschen Tanker zu engem gréissere Virfall. De Bedreiwer vun der Pipeline hat matgedeelt, dass ronn 12 Kubikmeter vum Pëtrol an d'Mier gelaf sinn an huet d'Verschmotzung op ronn 200 Metercarré geschat.

Wéi Satellittebiller vu russesche Wëssenschaftler awer elo weisen, huet de Virfall e Pëtrolsteppech vun 80 Kilometercarré verursaacht. Domat ass d'Verschmotzung vum Mier honnertdausend mol méi grouss, wéi de Bedreiwer dat ugangs matgedeelt huet.