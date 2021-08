A Russland wëll d'Justiz weider haart géint den inhaftéierte Kreml-Kritiker virgoen. Elo gouf et eng nei Uklo.

Déi nei Klo kéint d'Prisongsstrof vum 45 Joer alen Nawalny däitlech verlängeren. Him gëtt virgeworf, eng illegal Organisatioun gegrënnt ze hunn, sou den Ermëttlungscomité, dee fir schwéier Strofdoten zoustänneg ass. Am Fall vun enger Verurteelung wéinst den neie Virwërf kéint de Kreml-Kritiker 3 Joer Prisong riskéieren.

Am Fall geet et ëm dem Nawalny seng Anti-Korruptiounsstëftung FBK, déi an Tëschenzäit a Russland als "extremistesch" agestuuft a verbuede ginn ass. Him gëtt elo virgeworf, mat der Organisatioun d'Rechter vun de Bierger verletzt ze hunn. D'Russe wieren duerch d'Stëftung "zur Participatioun un net erlaabte Versammlungen am Januar opgeruff" an domat zu "onerlaabten Handlungen ugestëppelt" ginn. Den Nawalny hätt "am Viraus iwwer den illegale Charakter" Bescheed gewosst.

Den Nawalny hat schonn am Mee gesot, dass dowéinst géint hie géing ermëttelt ginn. D'Stëftung hat dës Lescht virun allem mat engem Dokumentarfilm iwwert de presuméierte Räichtum vum President Putin fir Opreegung gesuergt.

Den Alexej Nawalny gëllt als wichtegste Géigner vum russesche President. Déi russesch Oppositioun reprochéiert der Féierung zu Moskau, virun de Parlamentswalen eng massiv Aschüchterungscampagne géint de Regierungskritiker ze féieren. De Kreml bestreit dëst.