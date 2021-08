Iwwerdeems verschidde Regiounen am Land scho mat Bëschbränn ze kämpfen hunn, gouf e Mëttwoch zousätzlech en neie Rekord a Saachen Hëtzt verzeechent.

Op Sizilien goufen Temperature vun 48,8 Grad an der Géigend vu Syrakus gemooss, sou d'Regionalautoritéiten. De Rekord muss allerdéngs nach vum nationale Wiederdéngscht iwwerpréift ginn. Den ale Rekordwäert vun 48,5 Grad gouf 1999 och op Sizilien verzeechent.

Déi ganz Woch iwwer, déi als déi wäermsten an dësem Summer op der italienescher Insel gëllt, war et bis zu 47 Grad waarm. Fir de Südweste vu Sizilien ware fir e Mëttwoch Temperaturen tëscht 49 a 50 Grad virausgesot ginn, fir déi südlech Festland-Regiounen 39 bis 42 Grad.

Dat subtropescht Héich "Lucifer", dat d'Hëtztwell verursaacht huet, soll awer an de kommenden Deeg weiderzéien a Richtung Norden an de Weekend der Toskana an der Regioun Latium am Zentrum vun Italien Temperature vu bis zu 40 Grad bréngen.

Fir d'Pompjeeën a Kalabrien an op Sizilien ass déi annoncéiert Hëtzt eng schlecht Nouvelle. Si haten eegenen Aussoen no an de leschte Stonne schonn 300 Asätz wéinst Bëschbränn. E Mann vu 77 Joer ass u senger Verbrennunge gestuerwen, nodeems hie probéiert hat, seng Véihäerd an der Géigend vu Reggio Calabria ze schützen.

An der Madonie, enger Biergregioun no un der sizilianescher Haaptstad Palermo, brennt et schonn zanter e puer Deeg. D'Feier huet Felder a Gebaier zerstéiert. De Regionalpresident vu Sizilien, den Nello Musumeci, huet den Noutstand fir dës Regioun ausgeruff.

Wéinst dem Feier ass den Naturpark Aspromonte a Gefor, deen op der Unesco-Lëscht vun de Weltkulturierwen steet. D'Ëmweltorganisatioun WWF an Italien huet en Dënschdeg gefuerdert, dass do zousätzlech Läschfligeren direkt missten an den Asaz kommen , soss géif d'Land "en Ierwe vun onschätzbarem Wäert fir ëmmer" verléieren.

Vun der Vakanzeninsel Sardinien goufen en Dënschdeg 13 Bränn gemellt.