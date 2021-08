8 Leit vun den 16 u Bord hätten de Crash iwwerlieft, heescht et vun de russeschen Autoritéiten. Fir déi aner 8 géif et keng Hoffnung méi ginn.

2 Persoune goufe liewensgeféierlech blesséiert. D’Wrack vum Helikopter léich op iwwer 100 Meter Déift am Waasser.

D’Maschinn war um Wee bei de Vulkan Chodutka op der Hallefinsel Kamtschatka, an et gouf elo eng Enquête lançéiert, well méiglecherweis Sécherheetsvirschrëften net agehale goufen.

Viru 5 Wochen ass eréischt an der selwechter Regioun e Fliger erofgefall, bei deem 28 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn.