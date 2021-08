En 59 Joer ale Mann war e Mëttwoch mat 2 Begleeder op dem 2.700 Meter héije Watzmann wanderen, wéi et zum Accident komm ass.

De Mann wier ronn 200 Meter erofgefall an duerno u senge Blessuren um Kapp gestuerwen, heescht et vu der Police. Wéi et genau zu der Chute komme konnt, ass bis ewell nach net kloer. De Grupp hat déi noutwendeg Erfarung an Ausstattung fir esou eng Wanderung, betounen d'Beamten. Weder d'Begleeder nach d'Secouristen, déi per Helikopter geflu koumen, konnten nach eppes fir de Mann maachen. Hien ass op der Plaz verscheet.

De Watzmann bei Berchtesgaden ass ee vun de bekanntste Bierger vun de bayreschen Alpen. Virun allem bei Wanderer a Biergsteiger ass en zimmlech beléift.