An de Nuecht op en Donneschdeg huet et op der Insel Euböa, der Hallefinsel Peloponnes an um zentralgriichesche Festland gereent.

Dat huet zu enger Verbesserung vun der Lag bäigedroen, sou de Stathis Koulis, Buergermeeschter vun Gortynia, enger besonnesch schlëmm betraffener Gemeng um Peloponnes. Ronderëm d'Biergduerf an der Regioun Arkadien friessen d'Flame sech nämlech duerch schwéier zougänglechen Terrainen, dowéinst ass et schwéier, de Brand op der Hallefinsel ze läschen.

No enger deeglaanger Hëtztwell mat Rekordtemperature vun iwwer 40 Grad huet och d'Hëtzt e wéineg nogelooss. Fir en Donneschdeg ginn a Griicheland just nach Temperature vu bis zu 33 Grad virausgesot. An Italien par contre gouf e Mëttwoch op Sizilien schonn en neie Rekord a Saachen Hëtzt verzeechent, méi Detailer dozou fannt Dir hei.

Engem Spriecher vun de griichesche Pompjeeën no kämpfen op Euböa an um Peloponnes awer nach ëmmer honnerte Secouristen an Awunner géint e puer aktiv Bränn, an Aspropyrgos, westlech vun Athen, ass zudeem en neie Bëschbrand gemellt ginn.

Am Ganze sinn 680 Pompjeeën, dorënner och Secouristen aus dem Ausland, am Asaz. Duerch d'Flame sinn a Griicheland schonn dräi Mënschen ëm d'Liewe komm, Honnerten hunn hir Haiser verluer. Eleng an de leschten Deeg hu misse ronn 20 Dierfer evakuéiert ginn.