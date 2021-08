Ermëttlunge vun der Police judiciaire hunn erginn, dass en 8 Joer ale Bouf fir d'Bränn soll verantwortlech sinn.

Eng éischte Kéier hat et an der Kierch zu Bad Endorf den 1. Abrëll gebrannt. D'Pompjeeë goufe wéinst enger Dampentwécklung an d'Gebai geruff. Op der Plaz konnt festgestallt ginn, dass Dekoratioun a Brand gerode war. D'Feier konnt séier geläscht ginn, ma de Materialschued louch bei ongeféier 1.000 Euro.

4 Woche méi spéit koum et op en Neits zu engem Brand an där Kierch. E Jong gouf dobäi erwëscht, wéi hien eng Zäitschrëft ugefaangen an op de Buedem geluecht huet. E materielle Schued konnt dës Kéier evitéiert ginn. Wéinst dësem Virfall ass dee Klengen an d'Viséier vun den Ermëttler geroden. Dobäi ass de Verdacht entstanen, dass hien och an de Brand vum 1. Abrëll kéint verwéckelt sinn. Hien huet dat allerdéngs ofgestridden. Mat Hëllef vun enger kriminaltechnescher Enquête konnt awer nogewise ginn, dass hie verantwortlech fir dat éischt Feier war.