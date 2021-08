Virun engem Mount hunn Iwwerschwemmungen, wéi et se bis ewell nach net gouf, Lëtzebuerg, awer virun allem och eis däitsch a belsch Nopeschregioun getraff.

Iwwer 190 Mënsche koumen tëscht Meuse a Rhäin ëm d'Liewen. Bis haut ginn nach ëmmer Persoune vermësst. D'Existenz vun Dausende Leit gouf zerstéiert. Pepinster, eng kleng belsch Stad 70 Kilometer hannert der Lëtzebuerger Grenz, huet mat am meeschten ënnert de Waassermassen gelidden. De Quartier vum 'Pont Walrand', direkt vum Bord vun der Vesdre. Zerstéiert Haiser. Vum Waasser agedréckte Fassaden. Autoen, déi wéi op der Kopp leien. Hei ass d'Zäit an der Nuecht vum 14. op de 15. Juli stoe bliwwen. Um Ament, wou eng zwee bis dräi Meter héich Flutwell, d'Haiser bis un den 1. Stack iwwerschwemmt huet. Vill Famillje goufen iwwerrascht.

De Fotograf, Léon Demme erzielt, mat haut nach der Emotioun an der Stëmm, wéi eng Bekannt bei him laanscht koum a mat Tréinen an den Aen gesot huet, hiert Haus um Bord vun der Vesdre misst ofgerappt ginn.

"Fir eng Rei Leit ass den emotionale Schokck grouss ", sou de Léon.

50 bis 60 Haiser wäerte missen, virop laanscht d'Waasser ofgerappt ginn. Et wäert Joren daueren, ier Pepinster dat Bild zeréckfënnt, wéi et virum 14. Juli war.

Vill Leit si weider, méi wéi jee op Hëllef ugewisen. Mëttes an owes gëtt et e waarme Maufel aus der Feld-Kichen vun der Arméi. 1.200 Moolzechten den Dag, fir virop Awunner, déi decidéiert hunn, iwwer all Misär eraus, hir Haiser net ze verloossen.

De Patrick Leroy ass vu Pepinster, schafft awer zanter 28 Joer zu Lëtzebuerg. Am Haus vu sengen Eltere stoung d'Waasser e Meter héich. D'Mauere si fiicht. Wärend Woche gouf et weder fléissend Waasser, nach Elektresch. An awer wollte seng Elteren d'Haus net verloossen, aus Angscht, datt geklaut géif. De Finanzexpert huet eis erzielt, et kéint bis zum Enn vum Joer daueren, ier et zu Pepinster Gas fir d'Heizung gëtt. An den Hierscht steet virun der Dier.

Et vergeet kaum en Dag, wou déi Responsabel net eng nei, eng weider Panne entdecken. An opgeraumt ass hei nach laang net. Lues a lues fänken d'Leit u mat zweiwelen: ob déi kleng 10.000-Awunner-Stad jee nach emol wei virum 14. Juli wäert ginn.

De Léon Demme zielt d'Lokaler op, wou elo scho fest steet, datt se net opmaache wäerten: e Café, eng Bank, e Kebab. Hien ass iwwerzeegt, datt et Jore brauch, ier dat soziaalt Liewen sech zu Pepinster erhuele wäert.

De Schock sëtzt déif. Vun Alldag keng Spuer. Vill Mënschen hei, si wéi geläämt. D'Waarden op besser Zäite geet weider.