An der Tierkei sinn aktuell staark Iwwerschwemmungen am Norde vum Land. 27 Mënsche sinn ëm d’Liewe komm. D’Tierkei hat sech grad vu gréissere Bränn erholl.

An Italien gouf et bannent 24 Stonnen iwwer 500 Asätz géint d’Flamen, besonnesch schro wier d’Situatioun weiderhin op Sizilien. A Griichenland gouf et no Wochen endlech déi éischt Reen-Schaueren wat hëlleft bei Andämmen vun de Bränn.

An der tierkescher Schwaarzmier-Regioun huet et dogéint därmoosse vill gereent, dass et uerg Iwwerschwemmungen gëtt, bei deenen engem leschte Stand no, op d’mannst 27 Leit ëm d’Liewen koumen.