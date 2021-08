Op direkt e puer Manifestatiounen gëtt deem traurege Joresdag an der däitscher Haaptstad geduecht.

Op der zentraler Zeremonie an der Bernauer Straße wäerten de Bundespresident Steinmeier an de Berliner Buergermeeschter Müller Rieden halen a Gerben op engem Denkmal néier leeën.

155km laang war d’Berliner Mauer, wéi se bis fäerdeg war, an huet 28 Joer laang de West-Deel vu Berlin ëmschloss. Net manner wéi 260 Doudesaffer waren an der inner-däitscher Grenz an där Zäit ze bekloen.