En terroristeschen Hannergrond kéint ausgeschloss ginn, seet d'Police.

A wéi enger Relatioun den Täter an d’Affer stoungen, gouf bis ewell awer net genannt.

2 Fraen an 2 Männer waren nach op der Plaz dout, eng weider Fra ass méi spéit am Spidol un hiren uerge Blessure gestuerwen.

Eng Aenzeien huet der BBC géintiwwer gesot, de Mann hätt sech gewaltsam Zougang zu engem Haus verschaaft an do ronderëm sech geschoss. Duerno wier e fortgelaf an huet op aner Leit op der Strooss geschoss.