An Donneschdeg den Owend ass den 91 Joer alen CDU-Politiker Kurt Biedenkopf am Krees vu senger Famill gestuerwen.

De Biedenkopf war den éischte Ministerpresident vu Sachsen no der "Wiedervereinigung". Hie koum den 28. Januar 1930 zu Ludwigshafen op d'Welt. 1966 ass hie Member vun der CDU ginn a gouf 1973 Generalsekretär, e Posten deen hie bis 1977 hat.

Enn den 80er Joren stoung seng politesch Karriär op der Kipp, no Divergenze mam deemolegen Bundeskanzler Helmut Kohl. Nodeems d'Mauer gefall ass, koum hien zeréck an déi aktiv Politik.

Am Oktober 1990 gouf hie Ministerpresident vu Sachsen, wat hien dann och bis 2002 bliwwen ass.