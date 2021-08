De Sexualverbriecher a Kannermäerder, deen an der Belsch och d'Monster genannt gëtt, gouf am August 1996 festgeholl. Hie setzt liewenslänglech am Prisong.

Den haut 64 Joer ale Marc Dutroux huet an den 90er Jore Meedercher entfouert, vergewaltegt, gefoltert an ëmbruecht. Am Keller vu sengem Haus zu Charleroi sinn ënnert anerem zwee Meedercher erhéngert, well den Dutroux verhaft a fir puer Woche festgehale gouf. Seng Fra an zwee Komplizen hunn him bei dësen Dote gehollef.

Schonn an den 80er Jore goufen den Marc Dutroux a seng Fra verurteelt, well si fënnef Meedercher gekidnappt a mëssbraucht haten. Den Dutroux gouf awer schonn no 6 Joer Prisongsstrof fräigelooss.

No senger Festnam 1996 krut de Kannermäerder awer eng liewenslänglech Prisongsstrof. Seng Fra muss iwwerdeems 30 Joer ofsëtzen. Ëmmer nees probéiert de Marc Dutroux méi fréi aus dem Prisong fräigelooss ze ginn. Bis ewell awer ouni Erfolleg.

Nach zejoert am Hierscht sinn dräi Psychologen an dräi Psychiater zur Konklusioun komm, dass den Dutroux ëmmer nach eng Gefor fir d'Gesellschaft ass. Et géif och en héije Risk bestoen, dass de Mann réckfälleg gëtt. De ganzen Artikel dozou fannt Dir hei.

Den Affekot vum Dutroux, Bruno Dayez huet ausgesot, sech an nächster Zäit net méi fir eng fréizäiteg Entloossung anzesetzen, dat wéinst dem psychologesche Rapport vum leschten Hierscht.