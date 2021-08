Et gëtt sech op d'Bundestagswale preparéiert. Schonn d'nächst Woch kann een Ënnerlage fir d'Bréifwal kréien. Den aktuelle Politbarometer wéisst Dynamik.

De Politbarometer vum däitsche Sender ZDF huet um Freideg e puer Verännerunge gewisen. Sou verléieren d'CDU an d'CSU zwee Punkten a leien domat bei 26 Prozent. Och hire Kanzlerkandidat Armin Lascht kënnt bei de Wieler ëmmer manner gutt un.

Déi Sozialdemokratesch Partei huet iwwerdeems 3 Punkte gewonnen an esou Déi Gréng ageholl, déi no engem Verloscht vun zwee Punkten och 19 Prozent vun de Stëmme kruten. D'FDP gewënnt ee Punkt an läit mat 11 Prozent gläich op mat der AfD.

Relativ starke Veränderungen gibt es auch bei der Projektion: Union und Grüne verlieren in der Sonntagsfrage, die SPD legt deutlich zu.#bundestagswahl #btw2021 pic.twitter.com/ge9ei2tlM1 — ZDF (@ZDF) August 13, 2021

Wieren dat hei déi richteg Walresultater, wier keng Zweeër-Koalitioun méiglech.

Wat d'Wiel vum Kanzleramt ugeet, ass besonnesch den SPD-Kandidat Olaf Scholz bei de Wieler beléift. 59 Prozent vun de Befrote géifen de Scholz gutt als Bundeskanzler gesinn.