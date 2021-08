Zu Hubei an Zentralchina si bei heftege Nidderschléi op d'mannst 21 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Véier weider Persoune géifen nach vermësst ginn, sou d'Noriichtenagence Xinhua um Freideg. Wéi de Büro fir Katastrophe-Management zu Hubei matgedeelt huet, goufe ronn 6.000 Awunner aus der Provënz virun de Waassermassen a Sécherheet bruecht. Déi extrem Reefäll hunn och Stroumausfäll an Äerdrutsche verursaacht.

Op Video-Biller war ze gesinn, wéi d'Awunner probéiert hu sech an iwwert 1 Meter héijem Waasser a Sécherheet ze bréngen. Honnerte Pompjeeë an dausende Polizisten an Zaldote waren am Asaz.

An de leschte Méint ginn et ëmmer méi dacks extrem Nidderschléi a China. No Aschätzung vun Experten sinn déi eng Konsequenz vun der Klimakris a vun der globaler Erwiermung.

Am Juli waren an der zentralchinesescher Provënz Henan méi wéi 300 Mënschen bei Iwwerschwemmungen no staarkem Reen ëm d'Liewe komm. Meteorologe warnen, datt d'Onwieder nach bis an déi nächst Woch undauere kéinten.