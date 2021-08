Den traurege Virfall huet sech e Freideg am US-Bundesstaat Florida zougedroen.

Éischten Informatioune vun der Police vun Altamonte Springs no huet d'Kand seng Mamm wärend enger Videokonferenz erschoss. Déi 21 Joer al Fra wier wärend dem Gespréich ëmgefall, virdrun hätt een e klengt Kand gesinn an ee Geräisch héieren, sou eng Persoun, déi och un der Konferenz deelgeholl huet an de Noutruff alarméiert huet.

D'Secouriste konnten näischt méi fir d'Fra maachen, si gouf mat enger Schosswonn am Kapp opfonnt. Et geet een dovun aus, dass d'Kand déi Verletzung verursaacht huet. Et hat deemno eng ongeséchert Waff an der Wunneng fonnt.