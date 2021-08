Walbedruch, politesch Repressioun, Intimidatioun a brutal Ënnerdréckung vu Masseprotester ...

Ee Joer ass et hier, datt den Alexander Lukaschenko sech no Alibi-Walen als President vu Belarus proklaméiert huet. Honnerte politesch Géigner sinn agespaart, vill anerer an d'Exil geflücht. Datt Regimekritiker och do net sécher sinn, weise rezent Beispiller wéi déi forcéiert Landung vun engem Passagéierfliger zu Minsk, fir de Blogger Protassewitch festzehuelen. Oder de Fall vum Oppositionelle Vitali Shishov deem seng Läich lescht Woch zu Kiew fonnt gouf. Op schaarf Kritik a Sanktioune vu Säite vun der EU reagéiert de Lukaschenko mat knaschteger Migratiounstaktik.

An engem Interview mam brittesche Guardian sot déi wäissrussesch Oppositiounscheffin Svetlana Tikhanovskaya dës Woch d’Bierger an hirem Land wieren iwwerrascht gi vun der extremer Gewaltbereetschaft vum Regime zu Minsk. Awer sécher och vun der Panoplie: Forcéierten Exil vu politesche Géigner, déi inzenéiert Geiselvideoe vum Roman Protassevich mat erzwongenen Aussoen, bis hin zu der Hiriichtung vum Vitaly Shishov am reaktionäre KGB-Stil zu Kiew an der Ukrain.

Dee rezentste Gadget aus der aussepolitescher Trickkëscht vum Diktator Alexander Lukashenko: Elo benotzt de Regime zu Minsk Migranten, gréisstendeels aus dem Irak, als Drockmëttel op d’Nopeschland Litauen. Als Revanche fir d’EU-Sanktioune verdeelt a verkeeft de wäissrussesche Ausseministère zu Baghdad am Irak Visae fir Belarus. Vu Minsk ginn déi Leit dann op d’litauesch Grenz bruecht a kréie gewisen, wou se sollen eriwwerlafen. An de litauesche Grenzdierfer hunn Hals iwwer Kapp Zeltlager missen opgebaut ginn. Et ass eng kënschtlech erschafe Flüchtlingskris mat Leit, déi duerfir vum Lukashenko-Staat instrumentaliséiert goufen.

De Mantas Adomenas, Vize-Ausseminister vu Litauen:

Bis elo hu mer keng richteg Fäll fir Asyl fonnt. Keng richteg Flüchtlingen. Si kommen net aus Krichsregioune vum Irak. Si kommen aus Géigenden, déi stabel sinn. A si kommen aus Belarus eriwwer, do besteet och keng Gefor fir si. Just Wäissrusse sinn a Gefor a Belarus.

“Ech koum mam Fliger a Belarus an da mam Taxi a Litauen,” seet een irakesche Migrant. En hätt en irakesche Pass an en hätt duerfir fir Minsk e Visa kritt.

Et gëtt allerdéngs kee legalen Zenario, deen et hinne géif erlaben, weider an d’EU anzereesen an Asyl ze kréien. Dës Iraker goufen an eng Sakgaass gelackelt an hunn a ville Fäll och nach selwer duerfir bezuelt. Elo gi se an erbäermleche Lager festgehal, well se net kënne regulariséiert ginn a well Belarus se net zréckhëlt.

Et deet mer leed, fir déi schlecht Konditiounen am Lager. Mir baue se séier aus, well de Lukashenko huet der zu Dausenden eriwwer gedriwwen. Illegal Migranten, iwwert ons Grenz, alles organiséiert. Mir waren dorop net mat Infrastrukture virbereet. Et ass kee 5-Stären Hotel.

Zu engem groussen Deel sinn d’Migranten awer an dat wäissrussescht Spill agebonnen an erfëllen hir Roll. E litauesche Journalist huet ee vun hinne gefrot, wéi a firwat en a Litaue koum. Wéi, dat géif de Journalist näischt ugoen, sot en. Firwat, well a sengem Land Krich wier.

Natierlech ass Irak keng gemittlech Heemecht. D’Awunner sinn an de meeschte Regiounen allerdéngs net der Liewesgefor ausgesat wéi a Syrien oder Afghanistan.

Belarus huet och eng Grenz zu Lettland. An och do ass d’Douane mëttlerweil an Alarmbereetschaft a gräift reegelméisseg nuets, mat der Ënnerstëtzung vun der Police an dem Militär Migranten op. Ronn 350 zanter dem 6. August. A Litauen waren et der bis ewell méi wéi 4.000.